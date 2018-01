Gamarra pode enfrentar Cruzeiro O zagueiro Gamarra pode ser o principal reforço do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa dos Campeões, na quarta-feira, em João Pessoa. "Ele me disse que está bem, mas vamos conversar após o treino para decidirmos sua escalação", afirmou o técnico Zagallo. O preparador-físico do Flamengo, Antônio de Oliveira, enfatizou nesta segunda-feira que Gamarra ainda não está "100% de suas condições físicas". Porém, ele ressaltou que o zagueiro pode compensar a deficiência física com sua qualidade técnica. Para o lugar do lateral-direito Alessandro, expulso na primeira partida da semifinal, Zagallo escalou Maurinho.