Gamarra pode ir para o Milan O zagueiro Gamarra, que atualmente joga pelo Flamengo, pode ir para o Milan, se o turco Fatih Terim for confirmado como técnico da equipe. O próprio Gamarra falou sobre a possibilidade de jogar na Itália. ?Se Terim for treinador do Milan, tenho grandes possibilidades?, afirmou o zagueiro para a imprensa paraguaia. Amanhã o Flamengo enfrenta o Vasco pela final do Campeonato Carioca. Gamarra não está confirmado para a partida, pois depende da recuperação de uma contusão na coxa esquerda. Dificilmente o zagueiro continuará no clube carioca após o término do campeonato, pois o Flamengo não tem pago os salários em dia.