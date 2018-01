Gamarra quer deixar o futebol grego O zagueiro Gamarra fica no AEK Atenas só até o fim da temporada de 2001-2002. O paraguaio anunciou que deixa o futebol grego em julho, mas não tem intenção de retornar à América do Sul. ?Quero ficar na Europa, de preferência para disputar um campeonato mais forte?, avisou o ex-corintiano, que também já defendeu o Benfica e o Atlético de Madri. Gamarra, de 30 anos, se prepara para defender seu país no Mundial.