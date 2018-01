Gamarra será apresentado nesta 3ª O zagueiro Gamarra apresenta-se nesta terça-feira ao Palmeiras, após ter assinado contrato de um ano na segunda-feira. Aos 34 anos, o paraguaio, cujo vínculo com a Inter de Milão terminou na semana passada, fará exames médicos no Incor, pela manhã, e em seguida será apresentado no CT do clube, na Barra Funda, como reforço para o Campeonato Brasileiro. As chances de estrear já no clássico de domingo, contra o Corinthians, no Morumbi, são boas, mas a diretoria do Palmeiras, cautelosa, aguarda o desenrolar do processo burocrático para sua inscrição. "Não quero adiantar nada", afirma o gerente de Futebol do clube, Ilton José da Costa. "Trouxeram as papeletas do Ministério do Trabalho e estamos aguardando a liberação da Itália." Por ser estrangeiro, Gamarra depende de autorização do Ministério do Trabalho para poder trabalhar no Brasil. Para conseguir o sinal verde ainda esta semana, o Palmeiras enviou a Brasília o assessor jurídico da presidência, Antônio Carlos Corcione. O prazo é curto, porém, como Gamarra já jogou no Brasil antes e sua papelada de liberação da Inter deve chegar até quarta-feira, as chances são grandes. O técnico Paulo Bonamigo, que deu folga ao elenco palmeirense nesta segunda-feira, após os 4 a 1 sobre o Botafogo, espera ver o zagueiro treinando já nesta tarde. "Ele sem dúvida vai passar muita tranqüilidade para o sistema defensivo do time. Nossa equipe encontrou o caminho do gol, mas a média de gols sofridos ainda está elevada", diz o treinador. A goleada sobre o Botafogo levou o Palmeiras a ter o segundo melhor ataque do Brasileiro, com 18 gols, ao lado de Corinthians e Santos e dois abaixo da líder Ponte Preta. Em 10 jogos, porém, sofreu 16 gols, ou 1,6 por partida. "Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, o que mostra que o Palmeiras está evoluindo. O clássico é importante para a equipe deslanchar", afirma Bonamigo, aliviado da pressão que o persegue no Palestra Itália desde a eliminação da Taça Libertadores, em maio. Além da possível entrada de Gamarra, o Palmeiras será reforçado no clássico com o Corinthians por Lúcio e Marcos, que estiveram fora da partida de domingo. O lateral cumpriu suspensão e o goleiro ganhou folga após disputar a Copa das Confederações pela seleção brasileira. O zagueiro Daniel e o volante Marcinho Guerreiro também estão liberados após suspensão.