Gamba é campeão e Araújo o artilheiro O Campeonato Japonês de futebol (conhecido como J-League) tem a partir deste sábado um novo campeão: o Gamba Osaka, que conquistou o título na madrugada deste sábado pela primeira vez em sua história. Foi a última rodada da competição e o campeão tem três brasileiros no time: o zagueiro Sidiclei, o meia Fernandinho e o atacante Araújo. A taça foi garantida graças a uma vitória por 4 a 2 sobre o Kawasaki Frontale, com dois gols de Araújo (ex-Goiás), e com a ajuda do empate do Cerezo Osaka com o Tokyo (2 a 2). O brasileiro, por sinal, terminou o torneio como artilheiro, com 33 gols. Washington (ex-Atlético-PR e Ponte Preta) foi o vice-artilheiro com 22 gols. Na classificação final da J-League (que é disputada em pontos corridos em turno e returno), o Gamba Osaka terminou com 60 pontos, sendo que Urawa Reds, Kashima Antlers, Jef United e o Cerezo Osaka (o único destes que tinha chances de ser campeão) ficaram com 59. O lanterna (18.º colocado) foi o Vissel Kobe, com apenas 21 pontos em 34 jogos.