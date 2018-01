Gâmbia e EUA vencem no Mundial Sub-17 Gâmbia e Estados Unidos deram nesta terça-feira um importante passo para a classificação para as quartas-de-final do Mundial sub-17, no Peru. Os africanos venceram Catar por 3 a 1, pelo grupo D, mesmo placar da vitória norte-americana sobre a Itália, no C. As duas seleções lideram suas chaves, cada uma com 6 pontos.