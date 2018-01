Gâmbia surpreende Brasil no Sub-17 A seleção brasileira sub-17 estreou com uma surpreendente derrota por 3 a 1 para a Gâmbia no Campeonato Mundial da categoria, neste sábado, em Piura, no Peru. O Brasil começou bem e abriu o placar aos 23 minutos, num belo gol de bicicleta do atacante Igor, do Corinthians. Mas o que se viu a partir daí foi um amplo domínio do time africano. Jogando com velocidade no lado esquerdo da defesa brasileira, Zâmbia virou ainda no primeiro tempo, com Mansally, aos 27, e Ceesay, aos 45. A situação do time comandado pelo técnico Nelson Rodrigues ficou ainda pior com a expulsão do lateral-esquerdo Marcelo, no começo do segundo tempo. Superior em campo, Gâmbia ampliou aos 29 minutos, com Jallow, cobrando pênalti. A partida ainda teve mais duas expulsões: Sohna, por parte de Gâmbia, e o meia-atacante Celsinho, da Portuguesa, pelo Brasil. A Holanda, próximo adversário do Brasil, na terça-feira, lidera o Grupo D após ter goleado o Catar por 5 a 3. Pelo Grupo C, a Itália venceu a Costa do Marfim por 4 a 3 e os Estados Unidos fizeram 3 a 2 na Coréia do Sul.