Gana chama dois novatos para pegar o Brasil em amistoso A seleção de futebol de Gana convocou nesta quarta-feira os 20 jogadores que enfrentarão o Brasil, do técnico Dunga, em amistoso que será disputado no dia 27 deste mês, na Suécia. O técnico Claude LeRoy trouxe dois novatos para a seleção. Tratam-se de Michael Helegbe, do Guingamp (equipe da segunda divisão francesa), e Alfred Arthur, do AshantGold (time local). Antes de pegar o Brasil, Gana enfrentará a Áustria, no dia 24 de março - nesse mesmo dia, os brasileiros pegarão o Chile. Relação de convocados Goleiros: Sammy Adjei Richard Kingson Defesa: Francis Dickoh Alfred Arthur Shilla Illiasu John Mensah John Pantsil Hans Sarpei Meio-campo: Eric Addo Stephen Appiah Haminu Dramani Michael Essien Michael Helegbe Laryea Kingson Sulley Ali Muntari Ataque: Junior Agogô Derek Boateng Asamoah Gyan Peter Ofori-Quaye Alex Tachie Mensah