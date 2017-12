Gana convoca jogadores para a Copa da Alemanha A seleção de Gana revelou nesta sexta-feira os nomes dos 23 jogadores que vão defender o país na Copa do Mundo da Alemanha. O anunciou foi feito pelo técnico da equipe, Ratomir Dujkovic. Antes da Copa, Gana fará três amistosos. O primeiro será contra a Turquia, no dia 26 de maio. O segundo contra a Jamaica, no dia 29 de maio. E o último contra a Coréia do Sul, em 04 de junho. Essa será a primeira participação de Gana em um mundial. Os ganenses estão no Grupo E, ao lado da Itália, República Checa e Estados Unidos. Veja a relação dos 23 jogadores selecionados: Goleiros: Sammy Adjei (Moadan Sport Ashdod/ISR) Richard Kingston (Ankaraspor/TUR) George Owu (AsantiGold) Defesa: Eric Addo (PSV Eindhoven/HOL) Issah Ahmed (Randers/DIN) Sheila Illiasu (Asante Kotoko) Samuel Osei Kuffour (Roma/ITA) John Mensah (Stade Rennes/FRA) Habib Mohammed (King Faisal Babes) John Painstil (Hapoel Tel Aviv/ISR) Emmanuel Pappoe (Hapoel Kfar Saba/ISR) Daniel Quaye (Hearts of Oak) Hans Sarpei (Wolfsburgo/ALE) Meio-de-campo: Otto Addo (Mainz/ALE) Stephen Appiah (Fenerbahce/TUR) Derek Boateng (AIK Estocolmo/SUE) Haminu Dramani (Estrela Vermelha/SER) Michael Essien (Chelsea/ING) Sulley Ali Muntari (Udinese/ITA) Atacantes: Matthew Amoah (Borussia Dortmund/ALE) Asamoah Gyan (Modena/ITA) Razak Pimpong (FC Copenhagen/DIN) Alex Tachie-Mensah (Saint Gallen/SUI)