Gana derrota Coréia do Sul por 3 a 1 na Alemanha A seleção de Gana derrotou neste domingo a Coréia do Sul por 3 a 1, em Edimburgo, na Escócia, no último amistoso de ambos os países antes do início da Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. O primeiro gol foi marcado por Gana, aos 35 minutos do primeiro tempo, com o meia Gyan Asamoah. O empate coreano só aconteceu na segunda etapa, com Lee Eul-Yong, aos quatro minutos. O gol não desanimou os jogadores de Gana, que marcaram o segundo aos 17 minutos, com o meia Muntari Sulley. Os coreanos foram para o ataque em busca do empate, mas acabaram levando o terceiro gol aos 36 minutos, com o meia Michael Essien. A seleção de Gana estréia no Mundial no dia 12 de junho, contra a Itália. Já a Coréia do Sul faz a sua primeira partida na competição no dia 13, contra o Togo.