Gana derrota Paraguai no Sub-20 A seleção de Gana surpreendeu o Paraguai nesta segunda-feira e derrotou o adversário por 2 a 1 pela primeira rodada do grupo F do Mundial Sub-20, disputado na Argentina. Os gols foram marcados por Michael Essien e Derek Boateng enquanto Tomás Guzmán descontou para os paraguaios. Pelo grupo C, a China bateu os Estados Unidos por 1 a 0 e a Ucrânia passou pelo Chile por 4 a 2. Na outra partida, pelo grupo E, o Equador venceu a Etiópia por 2 a 1. Pelo grupo D, Angola e República Checa ficaram no 0 a 0.