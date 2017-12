Gana descansa após vitória e vai para show de rock Felizes com a vitória sobre a República Checa, os jogadores de Gana também não treinaram neste domingo e foram para um show de rock realizado em Wuerzburg. Músicos ganeses subiram ao palco para tocar uma música tradicional de saudação à chegada dos "Estrelas Negras", que aproveitaram a ocasião para agradecer o apoio que receberam na cidade. Os 2 a 0 sobre os checos, a segunda melhor seleção no mundo pelo ranking da Fifa, colocou o futebol de Gana em outro nível, afirmou Kwesi Nyantakyi, presidente da Federação de Futebol do país. "Tenho confiança em que agora mais empresas vão investir no futebol e, com isso, o esporte vai crescer." O técnico Ratomir Dujkovic garantia que nesta segunda-feira a equipe retomaria os treinos para enfrentar os Estados Unidos, quinta-feira, jogo que ele considera "crucial" por não ter dois titulares: Asamoah Gyan e Sulley Muntari estão suspensos. Gyan foi quem abriu o marcador contra os checos, logo no início do jogo, com pouco mais de um minuto de jogo, o gol considerado o mais rápido desta competição; Muntari fechou o placar faltando 8 minutos para o final. Razak Pimpong já entrou, nas duas partidas anteriores, no lugar de Gyan, e Dujkovic tem vários substitutos para Muntari no banco mas o técnico sabe que será difícil, ainda mais com o empate que os americanos arrancaram da Itália: "Eles vão jogar para ganhar."