Gana e África do Sul: classificadas Com dois gols de Isaac Boakye, um aos 44 e outro aos 45 minutos do segundo tempo, a seleção de Gana derrotou Burkina Faso, nesta quarta-feira, e garantiu vaga nas quartas-de-final da Copa da África. A partida terminou 2 a 1, pois aos 37 minutos Amadou Toure abrira o placar para Burkina Faso. Gana ficou com o segundo lugar no Grupo B. No outro jogo do grupo, a África do Sul, primeira colocada, derrotou Marrocos, por 3 a 1, com gols de Sibusio Zuma, aos 42 minutos do primeiro tempo; Thab Mgomeni, aos 3 e Syabonga Nomvete, aos 6 da etapa final. Rachid Benmahmoun, de pênalti, aos 31 minutos do segundo tempo, marcou para Marrocos. Na terça-feira, Camarões e Congo também se classificaram, no Grupo C, enquanto Nigéria e Mali foram os primeiros no Grupo A. As últimas duas vagas na próxima fase serão decididas nesta quinta-feira, quando Egito enfrenta Zâmbia e Senegal, já classificado, encara a Tunísia. Dois confrontos já estão definidos nas quartas-de-final: África do Sul x Mali e Gana x Nigéria, ambos os jogos serão no domingo.