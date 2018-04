Gana e Camarões vencem na estreia do Mundial Sub-20

Apesar de ser apontada como uma das favoritas da competição, a seleção ganesa começou perdendo e teve dificuldade para virar. Depois de pressionar todo o primeiro tempo e não chegar ao gol, os africanos foram surpreendidos aos dois da segunda etapa, quando Jasur Khasanov abriu o placar para o Usbequistão.

Treze minutos depois, Ransford Osei aproveitou passe de David Daddi para empatar. A virada não tardaria: aos 30, o atacante Dominic Adiyiah aproveitou falha do goleiro Sanjar Kuvvatov e decretou a virada.

Com a vitória, Gana assumiu temporariamente a liderança do Grupo D - Inglaterra e Uruguai ainda se enfrentam pela mesma chave neste sábado. Os ganeses enfrentam os ingleses na terça-feira, enquanto os uruguaios encaram o Usbequistão.

Com pouco mais de tranquilidade, a seleção de Camarões confirmou o favoritismo e venceu a Coreia do Sul sem dificuldades. Logo aos 19 do primeiro tempo, Andre Akono Effa bateu falta, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Lee Bum Young. A vitória foi sacramentada por Germain Tiko aos 19 da segunda etapa, no gol africano de número 500 da história do torneio.

O resultado deixou Camarões na segunda colocação do Grupo C, com um gol de saldo a menos do que a Alemanha, que venceu os Estados Unidos neste sábado por 3 a 0. Na terça-feira, os camaroneses enfrentam os norte-americanos, enquanto a Coreia do Sul terá os alemães pela frente.