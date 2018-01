Gana é finalista do Mundial Sub-20 A seleção de Gana derrotou o Egito por 2 a 0 nesta quarta-feira e garantiu sua vaga na final do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Argentina. Os dois gols da partida - disputada no estádio Olímpico de Córdoba - foram marcados no final da partida. Abass Inusah marcou o primeiro, de cabeça, aos 37 minutos do segundo tempo. Cinco minutos depois, aos 42, Mohmed El Atrawy marca contra, ao tentar atrasar uma bola para o goleiro. Na outra semifinal, a Argentina enfrenta o Paraguai. A final está marcada para domingo.