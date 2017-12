Gana empata com a Turquia por 1 a 1 em Bochum Em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a seleção de Gana empatou nesta sexta-feira por 1 a 1 com a Turquia. A partida foi disputada em Bochum, na Alemanha. O meia Nihat abriu o placar para os turcos aos 21 minutos do primeiro tempo. O empate só veio aos 15 da etapa final, com Amoah. Gana está no Grupo E do Mundial, ao lado de Itália, República Checa e Estados Unidos. A estréia será no dia 12 de junho, contra a Itália, em Hannover.