Gana empata com Stuttgart em amistoso para a Copa Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, realizado nesta quarta-feira em Wuerzburgo, região sul da Alemanha, a seleção de Gana empatou em 1 a 1 com o Stuttgart, oitavo colocado do Campeonato Alemão com 41 pontos. O primeiro gol do jogo foi marcado pela seleção ganense, com Addo, aos 10 minutos do segundo tempo. O empate do Stuttgart só aconteceu aos 42 minutos, com Tomasson. A seleção de Gana estréia na Copa do Mundo no dia 12 de junho, contra a Itália. Os outros países que completam o Grupo são a República Checa e os Estados Unidos. A abertura do Mundial será no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.