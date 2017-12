Gana enfrentará o Brasil na Sub-20 A seleção de Gana derrotou o Equador por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Mar del Plata, na Argentina, e irá enfrentar o Brasil nas quartas-de-final do Campeonato Mundial Sub-20. O gol da vitória foi marcado por John Mensah, aos 13 minutos do primeiro tempo. A partida entre os brasileiros e a equipe africana será disputada no domingo, na cidade de Córdoba. Outra classificada para as quartas-de-final é a Holanda, que derrotou Angola por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Rosario. Os holandeses venceram com gols de Ramahat Mustapha e Klaas Huntelaar e, no domingo, irão jogar contra o Egito.