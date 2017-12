Gana esnoba o Brasil no Sub-20 Gana está esnobando o favoritismo do Brasil para a partida de domingo, pelas quartas-de-final do Campeonato Mundial Sub-20, na Argentina. Para justificar a atitude otimista, o técnico do time africano, Emmanuel Afranie, confia na "tradição" de seu país de eliminar os brasileiros em mundiais de seleções de base. "Gana já venceu o Brasil em categorias sub-17 e sub-20 e, por isso, acredito que também podemos ganhar", avisou Afranie. O técnico ressalta que Gana conseguiu a classificação para as oitavas-de-final passando pelo "grupo da morte", formado por França, Paraguai e Irã. Os jogadores de Gana demonstram ter absorvido as idéias do treinador. "Estamos confiantes na possibilidade de chegar à final e, se acreditamos que vamos disputar o título com a Argentina, temos de vencer o Brasil", disse o atacante Derek Boateng, que é o destaque do time. "Confiamos no que podemos fazer dentro de campo", completou o meia Ansah.