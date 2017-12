Gana goleia em amistoso preparatório para a Copa Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Alemanha disputado nesta segunda-feira em Leicester, no Estádio Walker, a seleção de Gana não encontrou dificuldades para golear a Jamaica por 4 a 1. Gana começou melhor e abriu o placar aos seis minutos de jogo, com Sulley Muntari. A Jamaica não oferecia nenhuma resistência e o segundo gol saiu aos 19 minutos, com Damion Stewart. Depois do gol, os ganenses diminuíram o ritmo e o primeiro tempo terminou 2 a 0. Na etapa final os jamaicanos foram para o ataque e diminuíram aos 12 minutos, com Jason Euell. Após o gol, a seleção de Gana despertou e marcou o terceiro com Stephen Appiah, aos 21 minutos. O quarto gol veio logo depois, com Matthew Amoah. Antes da Copa, Gana fará mais um amistoso, contra a Coréia do Sul, no dia 4 de junho. A estréia no Mundial será no dia 12 de junho, contra a seleção da Itália.