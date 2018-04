Gana goleia Inglaterra e se classifica na Copa do Mundo sub-20

A seleção de Gana não tomou conhecimento da Inglaterra nesta terça-feira para garantir sua classificação às oitavas de final da Copa do Mundo sub-20, disputado no Egito. Com uma sonora goleada por 4 a 0, os ganeses chegaram aos seis pontos e ocupam a liderança do Grupo D. De quebra, ainda classificaram também o Uruguai, que já tinha vencido o Usbequistão por 3 a 0 nesta terça.

Os ingleses, que vinham de derrota por 1 a 0 para os uruguaios na estreia, precisavam ao menos do empate para seguir com boas chances de avançar às oitavas. No entanto, viram Gana abrir o placar com Adiyiah, aos 38 minutos de jogo. No segundo tempo, Ayew ampliou aos 12. Nos minutos finais, a Inglaterra relaxou e Osei fez o terceiro, com Adiyiah ainda marcando novamente e fechando a goleada.

Agora, Gana e Uruguai somam seis pontos no Grupo D. Na sexta, as seleções voltam a campo para encerrar a participação na primeira fase e definir o líder da chave, já que os dois melhores avançam de forma direta. Para Inglaterra e Usbequistão, que ainda não pontuaram e também se enfrentam na sexta, resta a esperança de avançar como um dos quatro melhores terceiros colocados.