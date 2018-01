Gana só empata; México ganha outra As seleções de Gana e Costa Rica empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira em partida válida pelo Grupo A do Mundial Sub-17, que está sendo disputado no Peru. Depois de um primeiro tempo equilibrado, Costa Rica abriu o marcador no início da segunda etapa com Celso Borges. Gana chegou ao empate aos 13, através de Jonathan Quartey. Bicampeã da categoria, a seleção de Gana chegou ao Mundial com fama de favorito, mas até o momento não confirmou a expectativa. Na estréia, diante dos donos da casa, o Peru, Gana também não saiu de um empate (1 a 1). O resultado desta segunda-feira adiou a definição dos classificados para a terceira e última rodada, já que Costa Rica também empatou com a China na primeira rodada. Pelo Grupo B, o México venceu a Austrália por 3 a 0 e praticamente garantiu sua passagem para as oitavas-de-final do torneio. Chegou a seis pontos em dois jogos. O grupo conta ainda com as seleções de Uruguai e Turquia.