Gana terá feriado para "decisão" contra os Estados Unidos Após a vitória contra a República Checa por 2 a 0, a empolgação tomou conta dos torcedores ganeses. Por esse motivo, o governo de Gana decidiu decretar feriado oficial de meio expediente por todo o país na próxima quinta-feira, dia do jogo contra os Estados Unidos - uma vitória classifica a seleção para as oitavas-de-final. Gana pode ser adversário do Brasil nas oitavas da Copa. Entretanto, o meio-campista Michael Essien afirma que a seleção ganesa tem capacidade para derrotar qualquer adversário. "Estamos prontos para enfrentar qualquer um. Não temos medo de enfrentar os brasileiros. Mas, antes temos que passar pelos norte-americanos, que jogam um bom futebol". O presidente da Federação de Gana, Randy Abbey, tenta junto à Fifa retirar a suspensão do atacante Asamoah Gyan, que recebeu o seu segundo cartão amarelo na partida contra a República Checa, ao cobrar um pênalti antes do juiz apitar. Caso a Fifa confirme o cartão, o jogador não participará do jogo contra os Estados Unidos.