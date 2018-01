Gana vai pagar US$ 20 mil por vitória na Copa O ministro responsável pelos esportes, ciências e educação de Gana, Osei Bonsu Amoah, comunicou nesta quarta-feira que os jogadores e os membros da comissão técnica da seleção serão premiados em US$ 20 mil por vitória conquistada na Copa do Mundo da Alemanha. "Todos têm o bônus de US$ 20 mil assegurados por cada jogo ganho na primeira fase da competição", revelou Amoah. O ministro também contou que os jogadores receberão um valor menor nas partidas que terminarem empatadas - nas derrotas, eles não ganharão nada. Já o treinador da equipe, o sérvio Ratomir Dujkovic, receberá uma quantia diferenciada por vitória, que é maior do que a oferecida para os jogadores. Porém, o ministro não quis revelar o valor que o técnico ganhará. Caso a equipe passe para a fase oitava-de-final, a premiação será elevada. A seleção de Gana está no Grupo E da Copa do Mundo e estréia no dia 13 de junho, contra a Itália.