Gana vence anfitriã Angola e vai à semi da Copa Africana

O resultado acabou com o sonho da Angola de se sagrar campeã da Copa Africana em seu território. Com a derrota, a seleção angolana se tornou a primeira equipe anfitriã a não alcançar a semifinal do torneio desde 2002, há quatro edições.

Já a equipe de Gana espera o confronto entre as seleções de Zâmbia e Nigéria, na segunda-feira, para conhecer seu adversário na semifinal.

O gol da vitória ganense foi marcado ainda primeiro tempo, aos 15 minutos. A defesa conseguiu boa roubada de bola, puxou rápido contra-ataque e fez longo lançamento para Asamoah Gyan, que bateu na saída do goleiro.

Antes do intervalo, a Angola teve pelo menos duas boas oportunidades para chegar ao empate. Manucho acertou bela cabeçada aos 30 minutos, mas parou na mãos do goleiro Kingson. No final da etapa, o mesmo Manucho bateu por cima do gol e frustrou a torcida angolana.

A pressão dos donos da casa aumento no segundo tempo. Nos minutos finais, a defesa de Gana foi muita exigida pelos seguidos ataques angolanos, mas conseguiu se segurar. Na chance mais clara, a zaga ganense salvou o time, aos 47 minutos, ao desviar a bola quase na linha de gol, garantindo a vitória.