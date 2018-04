Gana vence Burkina Fasso e avança na Copa Africana

A outra vaga da chave ficou com Costa do Marfim, que terminou na primeira posição, com quatro pontos. Burkina Fasso foi o terceiro colocado do grupo, com um ponto. A chave ainda contava com a seleção de Togo, que desistiu de participar do torneio após o ônibus que transportava a delegação ser alvo de um ataque.

Mesmo sem o volante Michael Essien, vetado do restante da Copa Africana de Nações por conta de uma lesão, Gana contou com a qualidade individual de seus jogadores para dominar o confronto com Burkina Fasso. E abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Ayew, de cabeça.

Na etapa final, Gana seguiu melhor e teve a sua situação facilitada com a expulsão de Mamadou Tall, aos 21 minutos. Em vantagem numérica, a equipe desperdiçou várias chances de gol, mas mesmo assim avançou na Copa Africana de Nações. Nas quartas de final, Gana vai enfrentar a seleção de Angola.