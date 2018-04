Gana vence Nigéria e vai à final da Copa Africana

Com o triunfo, Gana mantém o sonho de conquistar o seu quinto título da Copa Africana de Nações. E a vaga na decisão foi conquistada sem o astro Michael Essien, que está contundido, e com um time com vários jogadores que foram campeões mundiais sub-20 no ano passado.

Na partida desta quinta-feira, Gana foi pressionada no início, mas abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Asamoah cobrou escanteio e Gyan cabeceou para as redes, colocando a equipe em vantagem.

Em desvantagem, os nigerianos foram ao ataque, pressionaram Gana e o técnico Shaibu Amodu promoveu a entrada de vários jogadores com características ofensivas. A Nigéria, porém, não conseguiu chegar ao empate e foi eliminada da Copa Africana de Nações.