Gandula anfíbio salva treino corintiano O Corinthians completou nesta quarta-feira uma semana de improvisações. Mas não na defesa, meio-campo ou ataque. Os problemas surgiram com a reforma do gramado do Parque São Jorge. Sem ter seu local preferido para treinar, o clube teve de apelar para a Vila Olímpica, às margens da Rodovia Ayrton Senna, próximo ao Parque Ecológico. O campo tem boas dimensões, o gramado é bom. E só. O local está ?cru?, como a diretoria do clube gosta de frisar. Não há vestiários - os jogadores vão de ônibus, trocados, e depois do treino têm de voltar ao Parque São Jorge para tomar banho. Os banheiros são quatro, daqueles químicos. Nada de infra-estrutura no que pode, num futuro ainda distante, se tornar um grande e sofisticado CT. Depois de sete dias indo e vindo ao local, os jogadores já se ambientaram. Mas nesta quarta-feira surgiu uma nova improvisação. O treino já estava no fim quando um chute forte e alto levou a bola por cima da rede de proteção e caiu no brejo, atrás do gol. Alguns torcedores pensaram em pegar a bola e levá-la para casa. Não conseguiram. Isso porque, de repente surgiu um gandula, que, correndo, se atirou no brejo. Era Joaquim Francisco Porto, de 41 anos, que trabalha na manutenção da Vila Olímpica, mas em dias de treino, ?salva? as bolas atiradas no local. Tudo por R$ 500,00 mensais, com os quais sustenta os dois filhos.