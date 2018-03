Gandula gremista é agredido no treino Uma briga acabou interrompendo o treino desta sexta-feira do Grêmio. O técnico Tite e mais quatro jogadores deixaram o campo para salvar um gandula do clube que, ao tentar recuperar uma bola que havia saído do gramado, discutiu e apanhou de um grupo de rapazes que pretendiam roubá-la. Os atletas e Tite interferiram na disputa, apartando e empurrando os agressores. Mas, depois da confusão, a bola sumiu.