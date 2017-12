Ganês sai do banco, marca e coloca Atlético de Madrid na liderança

Se Barcelona e Real Madrid gostam das goleadas por placares elásticos, o Atlético de Madrid morde pelas beiradas. Mesmo tendo marcado mais de dois gols em apenas um jogo do Campeonato Espanhol, o time de Diego Simeone é o novo líder. Neste sábado, assumiu a ponta ao ganhar do lanterna Levante, por apenas 1 a 0, num gol chorado no finalzinho da partida, em pleno Vicente Calderón.

Exceto nos 3 a 0 sobre o Sevilla, na segunda rodada, o Atlético só venceu por placares magros. Mesmo quando perdeu (para Barcelona e Villarreal) foi por um gol de diferença. Vitória por 2 a 0, para a equipe alvirrubra, é goleada - o placar só se repetiu cinco vezes em 17 rodadas.

Com 20 gols marcados a menos que o Real e a 15 do Barcelona, o Atlético lidera. Aproveitou-se que o time de Luis Enrique ficou no 0 a 0 com o Espanyol neste sábado, mais cedo, e assumiu a ponta sozinho, com 41 pontos, contra 39 do Barça. O Real, que tem 36, visita o Valencia no domingo.

Como de costume, a vitória deste sábado foi chorada. O ganês Thomas Partey, que se destacou emprestado ao Mallorca e ao Almería nas últimas duas temporadas, saiu do banco para decidir. Ele entrou em campo aos 28 e marcou aos 36. No lance, contou com valorosa ajuda do goleiro Diego Mariño, que defendeu o chute rasteiro com uma mão e mandou para dentro com a outra.

Sem ganhar desde 22 de novembro, o Levante segue na última colocação, com apenas 11 pontos, a quatro de escapar da zona de rebaixamento. No sábado que vem a equipe de Valência recebe o Rayo Vallecano. O Atlético também pega o Rayo, mas na quarta, pela Copa do Rei. No domingo que vem, encara o Celta, em Vigo.