Ganhador da loteria quer Ibrahimovic O que você faria se ganhasse na loteria? Um homem sueco de 36 anos, que ganhou sozinho o maior prêmio da história da loteria da Suécia (cerca de 13 de milhões de euros, livres de impostos), está disposto a gastar tudo para reforçar seu time de futebol. Ele sonha que o maior jogador do país no momento, o atacante Ibrahimovic, vá defender seu clube de coração, o modesto Gute Visby. O ganhador da loteria é solteiro e está desempregado. Seu nome não foi divulgado, por questões de segurança. Mas, segundo o porta-voz da loteria sueca, Tommy Wahlgren, ele revelou que sonha com a contratação de Ibrahimovic, que tem 23 anos. O problema é que o Gute Visby, time da ilha de Gotland, está na segunda divisão do futebol sueco. E Ibrahimovic joga atualmente na Juventus, da Itália, um dos maiores clubes do futebol europeu. Além disso, seu passe vale um pouco mais do que o prêmio da loteria: o clube italiano pagou 16 milhões de euros para o Ajax, em agosto de 2004, para contratá-lo. Mas, para quem já ganhou sozinho na loteria, sonhar um pouco mais não custa nada.