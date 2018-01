?Ganhar dos EUA sempre foi complicado? O técnico Carlos Alberto Parreira não se mostrou muito preocupado com o desempenho da seleção brasileira na vitória magra de 1 a 0 sobre os Estados Unidos, no segundo jogo da seleção na Copa das Confederações. Segundo ele, os Estados Unidos, historicamente, é um adversário difícil de ser batido. De acordo com o treinador, o time americano consegue se colocar de maneira firme na defesa e sai em velocidade no contra-ataque, sendo, portanto, uma equipe sempre perigosa e que exige muitos cuidados. "Eu joguei cinco ou seis vezes contra os Estados Unidos e sempre foram resultados apertados. Trata-se de uma equipe conservadora, que estuda bem o adversário. Ganhamos todos, mas só um foi 3 a 0. Eles se posicionam na defesa e só saem em contra-ataque. Raramente se preocupam em atacar", disse. Parreira não concorda com a tese de que a seleção brasileira recuou demais no segundo tempo, permitindo que o adversário crescesse. De acordo com ele, o segundo gol só não apareceu porque os EUA se fecharam muito bem. ?Não fizemos o segundo gol porque não conseguimos, não foi porque não tentamos?, argumentou. O técnico do Brasil tentou demonstrar tranqüilidade quanto ao futuro da seleção na competição. ?Depois que perdemos de Camarões, tínhamos como objetivo vencer as duas partidas restantes. Agora só falta uma?, disse ele, pragmático. Para a partida contra a Turquia, o treinador ainda não decidiu se vai manter o mesmo time que começou o jogo deste sábado. Ele lembrou que os jogadores podem estar desgastados pela seqüência de dois jogos em 48 horas. Por conta disso, disse que pretende esperar até amanhã para se decidir sobre a escalação.