Ganso chega à Espanha para assinar com o Sevilla

O meia Paulo Henrique Ganso já está na Espanha, onde, a partir de agora, defenderá o Sevilla. O atleta, que atuava no São Paulo, chegou ao país nesta quarta-feira e deve uma série de realizar exames antes de assinar contrato com o clube.

Contratado como um pedido de Jorge Sampaoli, que assumiu o Sevilla recentemente, Ganso deixou o Morumbi por 9,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 35 milhões) e deve assinar um vínculo com o novo clube por cinco temporadas. O atleta, porém, não deve ser integrado de imediato ao grupo de jogadores, que realiza pré-temporada nos Estados Unidos. Apesar disso, para a viagem para a Alemanha, na próxima semana, o jogador está confirmado.

Além de Ganso, que realizou um grande primeiro semestre, ajudando o São Paulo a chegar até a semifinal da Libertadores e voltou a ser convocado para a seleção brasileira para a disputa da Copa América, o Sevilla contratou outros cinco jogadores na atual janela, com destaque para o argentino Franco Vázquez, que estava no Palermo e deve brigar diretamente por uma vaga no time titular com o brasileiro.