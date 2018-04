Ganso vai armar São Paulo sozinho

SÃO PAULO - Além de Jadson e Luis Fabiano, o São Paulo não poderá contar com Maicon na partida contra o Atlético-MG dia 17. A lesão do meia revelou-se mais grave do que o esperado e ele não terá condições de participar do jogo que definirá o futuro da equipe na Libertadores deste ano.

Com as duas baixas no meio-campo Ganso terá a grande oportunidade de coroar sua recuperação assumindo o papel de principal articulador de jogadas. Ele vinha dividindo a função com Jadson, mas como este está suspenso a bola mais do que nunca terá de passar por seus pés, justamente como acontecia nos bons tempos de Santos.

"Cada um tem de se ajudar para conseguirmos todos, como time, vencer. É uma oportunidade para fazer uma grande partida, mas o mais importante é conseguir o resultado positivo", afirmou Ganso.

Ney Franco tem duas possibilidades para armar a equipe: deixar Ganso como único meia e voltar ao 4-2-3-1 ou então lançar Cañete mais recuado para auxiliá-lo na criação. O treinador deve treinar as duas variações durante a semana antes de decidir, mas o certo mesmo é que ele espera que o meia repita mais uma boa atuação, a exemplo do que aconteceu nas últimas partidas.

Feliz com a evolução e projetando novos desafios, Ganso não foge da responsabilidade. Mas diz que não quer ser visto como salvador da pátria. "A responsabilidade de ser o grande jogador assumo sempre, mas é lógico que não jogo sozinho. Temos os 11 que estão no campo, mais os demais que estão no banco e precisamos nos ajudar para conseguir fazer um grande jogo. Estou bastante confiante de que conseguiremos a vitória e a vaga na Libertadores."