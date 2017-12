Ganso valoriza empate em estreia e projeta evolução do São Paulo

O empate do São Paulo na estreia no Campeonato Paulista, neste sábado, ficou abaixo do esperado pela torcida, mas arrancou elogios do meia Ganso. O jogador, autor do gol do time no 1 a 1 com o Red Bull, em Campinas, valorizou o resultado por se tratar do encontro com uma equipe que está há mais tempo em preparação para o início da temporada 2016.

"Apesar de pouco tempo de trabalho, nossa equipe se preparou bem e jogou contra um adversário que vinha se preparando desde novembro. Mas a gente pecou e permitiu o empate", afirmou o meia na saída de campo. Ganso abriu o placar de cabeça aos 43 minutos do primeiro tempo ao completar escanteio batido por Michel Bastos. O Red Bull igualou de pênalti, já na etapa final.

Segundo o jogador, o São Paulo tem começado a demonstrar evolução e vai conseguir progredir para as próximas partidas da temporada. O compromisso seguinte já é pela pré-Libertadores. Na quarta-feira a equipe enfrenta em Trujillo, no norte do Peru, o Cesar Vallejo. O encontro de volta será na semana seguinte, no estádio do Pacaembu.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O gol faz Ganso iniciar o ano confiante para cumprir com uma das metas do técnico Edgardo Bauza. O argentino disse semanas atrás que quer fazer o camisa 10 desenvolver o futebol para retornar às convocações da seleção brasileira. "O Patón vai cobrar bastante isso, não só voltar para a Seleção, mas de ter grandes atuações pelo São Paulo, que eu preciso e o time também. Bauza vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele e o resto depende de mim", comentou.