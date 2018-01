Ganso vira dúvida no São Paulo para o jogo contra a Chapecoense

O São Paulo pode ficar sem Paulo Henrique Ganso para o jogo contra a Chapecoense, no Morumbi, nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia não participou do treinamento na manhã desta quarta-feira e fez tratamento no Reffis por causa de dores no joelho direito.

A possível ausência de Ganso é um problema sério para o técnico Juan Carlos Osorio. Peça fundamental na armação das jogadas de ataque, Ganso vem treinando também para se aproximar mais da área. Na partida contra o Grêmio, por exemplo, ele terminou a partida como centroavante.

A lista de desfalques já tem os zagueiros Breno (entorse no tornozelo esquerdo) e Luiz Eduardo (edema ósseo no joelho esquerdo), além do volante Hudson e do atacante Wilder Guisao (ambos com dores musculares).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por outro lado, o técnico colombiano terá o retorno de dois jogadores importantes. Desfalque há sete partidas, Luis Fabiano se recuperou de lesão no joelho direito, cumpriu suspensão na rodada passada e está pronto. O goleiro Rogério Ceni, por sua vez, está recuperado de uma lesão na coxa direita depois de desfalcar a equipe nos últimos cinco jogos.

Os dois devem encerra seu vínculo com o São Paulo em dezembro. A diretoria ainda não acenou com a renovação de contrato com o atacante. Já Ceni pretende se aposentar em dezembro.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar a Chapecoense é Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Matheus Reis; Thiago Mendes, Michel Bastos e Carlinhos (Ganso); Rogério, Alexandre Pato e Luis Fabiano.