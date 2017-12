Garanhuns assusta torcida do Palmeiras A distância e a falta de dinheiro são alguns dos fatores que desanimaram os torcedores palmeirenses de viajar até Garanhuns (229 quilômetros de Recife) para assistir ao jogo do Palmeiras contra o Sport, sábado, às 21h40. A queixa é de Paulo Serdan, presidente da torcida organizada Mancha Verde.?A viagem é desgastante demais e o custo é muito alto. Sem contar que a cidade não tem estrutura. É um absurdo o Sport ser punido e nós, palmeirenses, pagarmos por isso. Seria mais viável se o jogo fosse em Maceió.? A organizada não fretará nenhum ônibus, uma vez que o preço não sai por menos que R$ 9 mil. Em contrapartida, a Mancha contará com a força de suas sub-sedes em Recife, Salvador e Fortaleza. ?Vamos fechar quatro ônibus aqui e mais dois em Salvador?, disse Ricardo Ribeiro, responsável pela sub-sede da Mancha em Recife. As agências de viagens CVC e Agaxtur Turismo não possuem pacotes para esse destino. A CVC possui um pacote para duas noites no Mar Hotel, em Recife, que sai R$ 1.196, com passagem incluída e café da manhã. As passagens de ônibus para Recife variam de R$ 196 a 257 (Gontijo e Itapemirim). As passagens aéreas, ida e volta, custam de R$ 1.320 (Gol) a R$ 1.411(Vasp). A opção para chegar a Garanhuns, partindo de Recife, é uma só: ônibus da empresa Jotude partem diariamente do Terminal Integrado de Passageiros do Recife. As passagens variam de R$ 19 a R$ 23. A viagem dura cerca de 3h30. Para maiores informações: (0xx81) 3452-1300. A Torcida Uniformizada do Palmeiras ainda não definiu se fretará algum ônibus. ?Estamos pensando em mandar apenas um ônibus. Quem tiver dinheiro vai de avião mesmo?, disse Marcelo Lima, presidente da TUP. Apesar de não viajarem para Recife, as torcidas organizadas farão uma festa para apoiar o time. Em suas respectivas quadras, na Barra Funda, haverá telão e muita cerveja para os palmeirenses.