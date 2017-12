Garanhuns: festa para Sport e Palmeiras Gigante do Agreste. Localizado no município de Garanhuns (distante 228 km do Recife), no Agreste pernambucano, o estádio com capacidade para 15 mil torcedores será o palco de um dos mais aguardados duelos nesta fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de perder o mando de campo, em função de uma punição imputada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a equipe do Sport enfrentará no local o líder do grupo B, o Palmeiras. Apesar do clima ameno na cidade, que chega a atingir os 7º graus entre os meses de julho e agosto, e da bela paisagem local - onde a produção comercial de flores é uma das principais atividades econômicas -, os dois times devem se preparar para enfrentar sérias dificuldades na partida do próximo dia 23. Com um gramado mal cuidado e diversos problemas na instalação física do prédio, o ?Gigante do Agreste?, está longe de cumprir as exigências do Estatuto do Torcedor, que deverá entrar em vigor a partir do próximo ano. Vestiários apertados, iluminação precária, banheiros públicos deteriorados e diversos problemas nas arquibancadas e no setor de cadeiras cativas (onde cerca de 500 estão sem condição de uso), o local não oferece praticamente nenhum conforto para torcedores e jogadores. Apesar disso, de acordo com a Federação Pernambucana de Futebol, o estádio não oferece nenhum tipo de risco à segurança do público e das equipes. Com uma população de 117 mil moradores, a cidade ficou nacionalmente conhecida em janeiro deste ano, quando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva lá esteve para rever parentes e amigos. Natural de Caetés, distrito de Garanhus, Lula viveu na cidade até os sete anos de idade, quando migrou com a família para São Paulo. Orgulhosos do filho ilustre, os moradores da cidade não escondem o entusiasmo de receber em casa uma partida com clima de decisão. Um grupo de torcedores do Sport já começou a preparar a decoração que pretende levar ao estádio. "Vamos mostrar para o Palmeiras que Pernambuco é Sport do litoral ao Sertão", afirmou o comerciante Bruno Tavares, responsável pela confecção de 10 mil lenços nas cores vermelho, amarelo e preto - que serão distribuídos entre a torcida rubro-negra no dia do jogo.