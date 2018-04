Garay garante que permanecerá no Real Madrid

"Óbvio que me incomodava os rumores sobre as outras equipes. Mas eu sabia o que precisava fazer: trabalhar para convencer o treinador e os diretores do Real Madrid", afirmou o zagueiro, que retornou de empréstimo do Racing Santander nesta pré-temporada. "(Pellegrini) Sempre foi o primeiro a dizer que contava comigo e que me deu força para seguir".

Com 22 anos, Garay esteve presente na seleção olímpica argentina que ganhou o ouro nas Olimpíadas da China. Antes de transferir-se para o Real Madrid em 2008, o zagueiro pertencia ao Racing Santander.