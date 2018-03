Garça vence Noroeste na Série A-3 O Garça venceu o Noroeste, nesta quarta-feira, por 3 a 2, em partida disputada em Garça. Mesmo com a vitória o Garça continua na 14º colocação na tabela, somando, agora, 23 pontos. O Noroeste permanece na sexta posição, somando 32 pontos, depois de sofrer a terceira derrota seguida sob o comando do técnico Toninho Moura. Os gols do Garça foram marcados por Wellington e Reginaldo, que anotou duas vezes. Pelo Noroeste descontou Luiz Carlos, que também marcou dois gols. Confira os jogos desta quarta-feira à noite: Inter de Bebedouro x Oeste; XV de Piracicaba x Independente; Marília x São Bento; XV de Jaú x União Mogi; Atlético Sorocaba x Flamengo; Bandeirante x Taubaté e Jaboticabal x Taquaritinga.