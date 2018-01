Garoa não diminui entusiasmo santista Nem mesmo a garoa forte que caiu antes do início do jogo espantou os 18.500 torcedores santistas que foram à Vila Belmiro nesta quarta-feira para assistir ao jogo de Santos e Independiente Medellín. Capas de chuva, guarda-chuva e até camisas sobre a cabeça serviram de improviso para não esfriar os ânimos. A cinco quilômetros do estádio o trânsito já estava parado e os ambulantes aproveitaram para desencalhar capas de chuva e bandeiras, as unidades eram vendidas a R$ 3 e R$ 10 respectivamente. Nos carros a trilha sonora era a mesma: o hino do Santos. ?O Peixe gosta é mesmo de água. A chuva veio na hora certa para lavar a nossa alma. Depois de 40 anos vamos ver o nosso time em Yokohama", gritava um torcedor anônimo pela janela do carro. Na porta, não houve tumulto ou registro de violência. De acordo com o major Del Bel foram convocados 300 homens da Polícia Militar. ?Além disso, temos um helicóptero sobrevoando." Até o início do segundo tempo do jogo a PM só havia registrado três ocorrências. Dois guardadores de carro foram detidos e um suspeito de tráfico. Pelas arquibancadas e cadeiras era notável no rosto de cada torcedor o orgulho de ver a nova geração dos Meninos da Vila chegarem perto de uma final de Libertadores depois de 40 anos. ?Já vi o Santos ser campeão paulista aqui em 1935 contra o Corinthians. A minha emoção é a mesma da seleção daquela época. Eles vão ser campeões do mundo mais uma vez", disse Nair Cordeiro, de 78 anos e que não perde um jogo na Vila. Com faixa, anel, colar e uma toalhinha com o símbolo do Santos para se secar da chuva Terezinha de Freitas, de 65 anos, não conseguia esconder o orgulho dos Meninos da Vila. ?Eles só me dão alegria. Deixei meu marido em casa só para poder ver os meus meninos. Adoro o Dieguinho e Robinho", disse. Como freqüenta os jogos desde pequena, Terezinha conta que os jogadores já a reconhecem. ?Sempre que o Fábio Costa entra em campo ele me dá tchau." E nesta quarta não foi diferente. Assim que o goleiro entrou em campo ele ascenou para ela. Até o ministro de Esportes, Agnelo Queiroz, apareceu na Vila. Acompanhado do presidente em exercício da CBF, Nabi Abi Chedid, Agnelo foi verificar se o Estatuto do Torcedor estava sendo cumprido pelo Santos Futebol Clube. ?A princípio o clube está aprovado, estou muito contente com o que estou vendo aqui", disse. Antes de entrar no estádio ele conversou com torcedores e orientadores que os auxiliavam. Segundo ele só ouviu elogios. ?Os torcedores têm o direito de se sentirem seguros e assistirem à partida com conforto." E demonstrou-se impressionado com o que viu. Em uma sala havia dez câmeras que monitoravam não só a parte interna do estádio como externa. O alcance das câmeras é de 800 metros e tem um ângulo de 360 graus. Elas foram usadas no último jogo do Santos no domingo com o São Paulo. ?O prazo para que os estádios tenham câmeras é de seis meses e é muito bom ver o Santos se adiantando e dando o exemplo aos demais clubes", disse Agnelo. Quanto à Conmebol ter liberado a partida desta quarta-feira para a Vila Belmiro, desrespeitando o regulamento, o ministro preferiu não confundir os fatos. ?Vim aqui para ver as condições do estádio em relação ao Estatuto." O ministro falou rapidamente, pois estava apressado para ver o início do jogo e logo se explicou. ?Sou botafoguense, mas sou muito pé quente." Mas antes de chegar à Vila disse pelo celular ao conselheiro do clube Ary Fernandes Leal Filho que queria dez camisas do clube.