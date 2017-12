Garotada dá vitória ao Flu contra o Vasco Foi preciso que dois clubes cariocas se enfrentassem para que, finalmente, uma equipe do Rio vencesse no Campeonato Brasileiro. E quem quebrou esse jejum foi o Fluminense, no clássico deste domingo, no Maracanã, ao derrotar o Vasco por 1 a 0. Curiosamente, o Tricolor chegou à primeira vitória na competição sem nenhum dos quatro ?astros? considerados como os grandes reforços do time na temporada. Roger não jogou por estar contundido. Edmundo também esteve ausente, por ter se desentendido com o técnico Ricardo Gomes. Romário atuou só por quatro minutos e Ramón saiu no intervalo. Ambos sofreram lesão muscular. E quem decidiu a partida foram os substitutos de Romário e Ramón. Os juniores Thiago e Rodrigo Tiuí destacaram-se com ataques rápidos e perigosos e levaram o Fluminense à vitória. No lance mais importante da partida, Thiago cruzou rasteiro da direita e Rodrigo só escorou. O goleiro Fábio nada pôde fazer para evitar o gol. Rodrigo, substituto de Romário, deixou o campo também machucado, depois de sofrer várias faltas, algumas desleais. Foi bastante aplaudido pela torcida, que deixou clara a intenção de ver os mais jovens no lugar dos ?medalhões?. No primeiro tempo, prevaleceu um futebol de baixo nível técnico, com excesso de erros de passe e finalizações ruins. A defesa do Vasco apelava para os chutões para cima, toda vez que a bola era lançada na área. A do Fluminense tentava sair jogando sem sucesso. Fernando Henrique fez ótima defesa, em conclusão de Ygor. Para o Tricolor, Marcelo desperdiçou ótima oportunidade, sem marcação. O pequeno público no Maracanã manifestou a insatisfação no intervalo, ao vaiar as duas equipes. Mas o Fluminense voltou bem melhor na segunda etapa, com Thiago e Rodrigo Tiuí em tarde inspirada. Eles procuravam tabelar e atacar com velocidade. Envolveram a zaga do Vasco e obrigaram Fábio a praticar pelo menos três boas defesas, todas em chutes de Rodrigo Tiuí. O gol deu mais confiança ao Tricolor e desnorteou o Vasco. Serjão foi expulso por descontrole, após seguidas faltas. O técnico Geninho tentou impedir o domínio do adversário e fez três substituições em pouco tempo. A entrada de Claudemir, Alan e Rubens não adiantou nada. Geninho, depois do jogo, lamentou a ausência de Marcelinho Carioca, Beto, Róbson Luiz e Petkovic. E disse que o time voltará a obter vitórias quando contar com esses atletas. Nas últimas sete partidas, o Vasco sofreu seis derrotas e empatou uma vez. "Enquanto só pudermos contar com essa garotada sem experiência, vai ser difícil reagir", disse Geninho. Enquanto o técnico do Vasco reclamava dos ?garotos?, o do Fluminense, Ricardo Gomes, elogiava a atuação dos mais novos de seu time. Sem saber da declaração concedida minutos antes pelo colega, disse no vestiário do Tricolor. "Graças a Deus temos essa turma mais jovem, que é talentosa e sempre entra nos jogos com muita disposição."