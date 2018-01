"Garotada" deixa Zagallo confiante Zagallo não usa sua experiência no futebol apenas para trocar idéia com Carlos Alberto Parreira sobre a formação tática da seleção brasileira contra esse ou aquele adversário. Se depender do coordenador-técnico, a ?garotada? que está em Paris vai entrar ?mordendo? na Copa das Confederações. O tetracampeão já percebeu que a disposição é a principal característica do grupo - muitos tentam aproveitar a chance para se manter no time que vai disputar as eliminatórias - e já mostrou que vai investir nesse aspecto. A primeira prova foi dada na quarta-feira. Em momento algum Zagallo deixou que a partida diante da Nigéria, vencida pelo Brasil por 3 a 0, em Abuja, fosse encarada como um simples amistoso. Basta atentar para seu comentário no primeiro dia da equipe em Paris. ?Eu estava com eles por aqui ó, atravessados no gogó", afirmou, referindo-se à derrota para os nigerianos nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. ?Ganhamos bem, contra um bom time e jogando na casa do adversário." Apesar da felicidade pela vitória, os olhos de Zagallo não ficaram voltados todo o tempo para os jogadores brasileiros. Do lado de lá, Okocha ganhou um fã. ?Como joga bem esse rapaz. Tem lugar em qualquer time, até aqui na seleção", observou o coordenador. Em casa - Quem também estava feliz era o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho. Principal nome entre os remanescentes que compuseram o time pentacampeão mundial, o jogador do Paris Saint-Germain fez analogias entre as duas seleções. ?Bom, com o grupo que disputou a Copa eu já me sinto mais entrosado, a gente jogou junto um bom tempo. E com esse atual ainda estou conhecendo algum deles, mas a motivação é um diferencial", comparou. ?Eu já fiz minha estréia também e sei como é, a gente fica nervoso, quer mostrar serviço." A disposição de Ronaldinho foi tamanha que, mesmo cansado, se dispôs a ser o guia de alguns companheiros durante boa parte do dia quarta-feira. A vitória sobre os nigerianos deu ânimo a atletas como Émerson, Belletti, Ilan e Lúcio, além do trio formado por Parreira, Zagallo e o preparador-físico Moraci Sant´Anna, que se aventuraram por um tour pelo centro da capital francesa. ?Que história é essa de que com a idade a gente tem de ficar num cantinho, lendo. Comigo não tem essa não!", divertia-se Zagallo, após visitar a avenida Champs Elysees, um dos pontos mais tradicionais de Paris. Porém, mesmo diante das brincadeiras do coordenador, alguns não conseguiram disfarçar o cansaço. O zagueiro Fábio Luciano e o meia Dudu, por exemplo, se dedicaram a partidas de videogame. Os jogos preferidos eram os de corrida, que fizeram o zagueiro corintiano recorrer até à gerência do hotel onde a delegação está hospedada, em Ville d´Avray, cidade vizinha a Paris, para tentar obter novos títulos. ?Será que precisa de transformador?", perguntava, antes de tirar um sarro com o adversário ?das pistas". ?O Dudu já pediu um transformation", afirmou. Só para lembrar, transformador elétrico, em inglês, é, segundo o dicionário Collins Gem, ?transformer?.