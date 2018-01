Garotada fica aliviada com Juninho Talvez a melhor conseqüência da chegada de Juninho Fonseca ao comando técnico do Corinthians tenha sido constatada nos mais jovens. Há dois anos o atual treinador tem trabalhado com a categoria de juniores, da qual vieram as revelações que foram promovidas ao time principal. A presença de uma pessoa conhecida, um rosto familiar, provocou sentimento de alívio nos atletas mais novos. "É sempre bom você ter alguém conhecido no comando. A gente fica mais confiante, mais à vontade, pois já conhece o jeito dele trabalhar", afirmou o lateral Vinícius. Mas o conhecimento de alguns atletas não é suficiente para o técnico montar o time para a partida de domingo, contra a Ponte Preta, no Pacaembu. Juninho conta com o auxílio do auxiliar Jairo Leal. Ao seu lado, acompanha vários vídeos para entender quem é quem e o que cada um tem feito dentro do campo. "Vou escalar os melhores. A partir de amanhã, vamos trabalhar na montagem do time", afirmou o treinador, negando que possa poupar os mais novos por causa da pressão que paira sobre o time. "O ideal seria conseguir uma mistura do vigor dos mais jovens com a experiência dos mais rodados. Mas antes do corpo, é preciso que o emocional do grupo esteja bem. Recuperação - Hoje, o lateral-direito Rogério falava com mais otimismo a respeito da possibilidade de voltar ao campo diante dos ponte-pretanos. "Já consigo fazer a maioria dos movimentos que não conseguia na semana passada e estou animado com a possibilidade de voltar", afirmou. Coelho, como sempre, fica de sobreaviso. Já Vampeta continua trabalhando na recuperação do joelho. A idéia é de que as atividades com bola sejam intensificadas a partir de agora, uma vez que o primeiro contato, realizado na segunda-feira, foi considerado bom. Todo dia o diretor-técnico, Roberto Rivellino, conversa com o atleta, mas a renovação contratual ainda está emperrada.