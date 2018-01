Garotada ganha espaço no Guarani O Guarani lança jovens jogadores a cada rodada e a estratégia parece que tem dado certo. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o time ganhou do Juventude por 2 a 0, no domingo, graças à garotada do elenco. Três deles, em especial, ganharam destaque na partida de domingo, quando foram chamados pelo técnico Barbieri e deram a vitória ao Guarani. Simão, de 20 anos, vice-campeão Pan-Americano, entrou em campo aos 38 minutos, no lugar de Esquerdinha. Dinelson, de 17, ocupou a vaga de Patrício, ainda no intervalo. ?Optei pelo Simão improvisado na lateral e o Dinelson se movimentando no meio-campo. E deu tudo certo", comentou o técnico Barbieri. Ele também acertou na outra substituição: a entrada de Rafael Silva, de 18 anos, no lugar de Evandro Roncatto, estreante de 17 anos, no ataque. Rafael deu nova dinâmica ao ataque, participando diretamente do segundo gol, marcado por Wagner, aos 43 minutos do segundo tempo - Dinelson já tinha feito 1 a 0. Para o jogo contra o Internacional, Barbieri terá dois retornos certos: o lateral-direito Ruy cumpriu suspensão automática, enquanto Gilson, liberado por causa da morte de sua mãe, volta aos treinos nesta terça-feira, junto com o restante do elenco.