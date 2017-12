Garotada luta para salvar o Atlético-MG Na batalha pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico do Atlético-MG, Lori Sandri, optou pela ?garotada? e não tem do que reclamar. Os jovens atletas foram considerados os responsáveis pela reação alvinegra nos dois últimos jogos. As vitórias sobre Paysandu, em Belém, e Fluminense, no Rio - ambas por 2 a 0 -, renovaram o ânimo no time mineiro, que se reconciliou com a torcida e continua vivo na luta contra o rebaixamento. ?Mais uma vez recorremos aos meninos da base e a resposta foi positiva?, comemorou o treinador após o triunfo sobre o tricolor carioca. A predileção pelos atletas da base gerou até mesmo uma divisão nas atividades do grupo no CT de Vespasiano. Jogadores mais experientes, alguns que já foram ídolos da torcida, estão treinando em separado. É o caso do meia Rodrigo Fabri, do volante Amaral, dos atacantes Catanha, Uéslei e Luís Mário, e do goleiro Danrlei. Mas contra o Coritiba, neste domingo, em Belo Horizonte, num confronto entre adversários diretos na briga para evitar o descenso, Sandri não poderá contar com dois dos mais destacados ?meninos? do time: os volantes Rafael Miranda e Zé Antônio, cuja ausência será mais sentida. Eles receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Zé Antônio, que tem atuado improvisado na lateral direita, foi considerado o herói das duas vitórias alvinegras, ao marcar os quatro gols. ?É uma pena ficar de fora de um jogo importante como esse. Mas eu tenho certeza que quem entrar vai corresponder?, comentou, nesta sexta-feira, o atleticano, que ganhou o reconhecimento da comissão técnica e dos colegas. ?É um jogador que eu dou muita liberdade, pois ele tem boa aproximação e chuta muito forte. Está sendo bem aproveitado no esquema tático?, salientou o comandante. ?O Zé Antônio é um garoto que vem trabalhando muito forte, viveu momento difícil, mas ajudou o time e está de parabéns?, comentou o goleiro Bruno. Marques - Em sua estratégia, o treinador atleticano adotou o mistério antes das partidas. Para o jogo contra o Coritiba, ele se recusa a confirmar a volta do atacante e ídolo Marques - que cumpriu suspensão contra o Fluminense. ?Tenho que pensar muito bem no que vou fazer e na maneira como vou usar o Marques. E se há a necessidade de pensarmos em uma formatação que diferencia com a utilização ou não deste jogador?, disse no desembarque da delegação. Para não ser rebaixado, o Atlético-MG tem de vencer seus três compromissos restantes e torcer por resultados negativos de seus adversários na luta contra a Série B.