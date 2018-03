Garotas prometem revelações sobre Beckham Beckham tem vida de pop star ? sujeita a indiscrições. As mais recentes vêm de duas garotas que se apresentam como namoradas do jogador do Real, que é casado. Rebecca Loos, 26 anos, e conhecida como ?amante número 1?, promete para esta quinta-feira revelações quentes, em entrevista à rede de tevê Sky One. Pela exclusividade, deve receber o equivalente a US$ 890 mil. Já Sara Marbeck, 29 e ?amante número 2?, também contou sua história para tablóides londrinos, que agora dizem que era garota de programa em Cingapura e na Austrália.