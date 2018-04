Garoto Adelino festeja 'boa estreia' pelo São Paulo contra o Mogi-Mirim

SÃO PAULO - O jovem atacante Adelino, de apenas 18 anos, acabou ganhando uma inesperada chance de estrear no time profissional do São Paulo, no último domingo, diante do Mogi Mirim, fora de casa, na rodada final da primeira fase do Paulistão. O jogador foi relacionado de última hora pelo técnico Ney Franco em função da ausência de Luis Fabiano, confirmada apenas no dia do jogo, por conta de uma lesão.

Adelino entrou no time aos 16 minutos do segundo tempo, substituindo Cañete, e acabou festejando a sua primeira atuação na equipe principal, apesar do pouco tempo que teve para mostrar serviço em campo. "Acho que foi uma boa estreia. Quando soube da chance que teria, fiquei assustado e feliz na mesma hora, mas valeu muito ter sido lembrado", ressaltou o jogador, autor três gols pelo time tricolor na edição passada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada em janeiro.

O garoto, porém, não deixou de lamentar o fato de ter estreado com derrota, que não teve nenhum efeito para o São Paulo, pois o clube já havia assegurado por antecipação a liderança da primeira fase do Paulistão. "Infelizmente não conseguimos a vitória, fiquei um pouco nervoso, mas tentei dar o meu melhor. Os jogadores me receberam super bem e me passaram confiança", enfatizou o atleta, em declaração reproduzida nesta segunda-feira pelo site oficial do clube do Morumbi.