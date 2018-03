Garoto da base ganha chance de ser titular no Corinthians

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians terá novidades para encarar o Botafogo, domingo, às 17h, em Ribeirão Preto. A principal delas é Mantuan, que será titular no lugar de Fagner, suspenso, e tem a oportunidade de mostrar para o técnico Fábio Carille que pode, de fato, se tornar o reserva imediato do lateral-direito.

+ Corinthians luta contra a síndrome de 'Robin Hood' no Paulistão

+ Andrés nega vantagem do Corinthians e dispara: 'Palmeiras é o mais rico e favorito'

Mantuan é volante de origem, mas nesta temporada tem treinado improvisado como lateral-direito. Léo Príncipe, reserva imediato de Fagner em 2017, perdeu espaço com Carille e o treinador decidiu apostar no garoto de 20 anos para a posição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra novidade assegurada para encarar o Botafogo é o retorno do atacante Romero, poupado contra o Mirassol. Ele entra no lugar de Clayson, suspenso.

Mas o que tem preocupado o treinador é Renê Júnior. O volante tem uma lesão na coxa esquerda, sofrida no clássico com o Santos, e ainda não tem confirmada sua situação e o grau da contusão. Ele será reavaliado na sexta-feira. Vale lembrar que o meia Marquinhos Gabriel machucou o joelho direito e ainda deve levar mais uma semana para ter condições de retornar aos gramados.