Garoto de 18 anos é aposta do Cruzeiro O técnico do Cruzeiro, Marco Aurélio, lança um ex-junior nesta terça-feira no ataque do time para tentar vencer o Corinthians, no Pacaembu, pela Copa Mercosul. O garoto Jussiê, de 18 anos, centroavante que nunca integrou o grupo profissional - a não ser na reserva, em um único jogo do Campeonato Mineiro, substitui o atacante Oséas, suspenso, e forma a dupla de ataque com Leonardo. Marco Aurélio justificou a opção pelo bom futebol que Jussiê apresentou nos treinos e também pelo fato de Adriano Chuva, reserva oficial de Oséas, não estar agradando. "Adriano teve as chances dele em outros jogos e agora é a vez de Jussiê", afirmou o treinador. Mal no Brasileiro, no qual precisa vencer oito dos nove jogos restantes da primeira fase para se classificar. O Cruzeiro também faz péssima campanha na Mercosul. A equipe mineira ocupa o último lugar do grupo C, com cinco pontos, um a menos que Independiente e Colo Colo e a cinco do líder isolado e já classificado Corinthians. Por isso, a equipe precisa bater o Alvinegro e ainda torcer para vitórias de outros times para ficar como um dos três melhores segundos colocados de todas as chaves da etapa inicial da competição. Além de Oséas, expulso contra o Colo Colo, Marco Aurélio também não terá o apoiador Alex, o volante Recife e o lateral Rodrigo Chagas, que têm atuado pelo Brasileiro, mas não estão inscritos na Mercosul. Em compensação, Marcus Vinícius retorna ao time e forma a intermediária com Rincón, Ricardinho e Jorge Wagner. André foi confirmado no gol e Maicon e Sorín serão os laterais. Na zaga, João Carlos, ex-corintiano que fez o gol da vitória sobre os paulistas na semana passada, pelo campeonato nacional, em Belo Horizonte, também está garantido, ao lado de Cris.